Трефилов покинул сборную России и стал вице-президентом ФГР

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов покинул свой пост. Он займет должность вице-президента ФГР, сообщает официальный сайт организации.

Решение было принято после встречи Трефилова с президентом Федерации гандбола России Сергеем Шишкаревым. Специалист несколько месяцев назад перенес операцию на сердце. Теперь он будет курировать всю систему женских сборных России.

Евгений Трефилов возглавлял женскую сборную России с 1999-го по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Привел национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сборная России под его руководством стала четырехкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза завоевывала серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали чемпионатов Европы. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине российские гандболистки стали обладателями серебряных наград.

На клубном уровне Евгений Трефилов тренировал "Россиянку", "Аэлиту", "АГУ-Адыиф", "Ладу", "Звезду", "Астраханочку" и "Кубань". Он многократный чемпион России (2002 – 2007, 2016), обладатель Кубка России (2009, 2010), обладатель Кубка кубков (2002), Кубка ЕГФ (2007, 2012), победитель Лиги чемпионов (2008) и Суперкубка ЕГФ (2008). Работая в "Кубани" с 2016-го по 2019 год, дважды приводил команду к бронзовым медалям чемпионата России.