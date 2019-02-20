Штаб мужской гандбольной сборной продолжит работу, несмотря на неудовлетворительную оценку исполкома

Президент ФГР Сергей Шишкарев после исполкома федерации сообщи журналистам, что Эдуард Кокшаров останется во главе мужской сборной. На ЧМ-2019 россияне заняли 14-е место.

- Разобрались с итогами выступления, - заявил Шишкарев - Несмотря на комплименты команды, задача не решена. Выступление признано неудовлетворительным, но тренерский штаб во главе с Эдуардом Кокшаровым сохранит работу. Я настоял на участии в исполкоме Владимира Максимова. Он четко сформулировал отношение к игре сборной. Получился конструктивный разговор. (Евгений Белоусов)