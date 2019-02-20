Сергей Шишкарев - о статусе белорусов в российском гандболе

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в беседе с журналистами после исполкома Федерации поделился мнением о возможном исключении белорусских игроков из числа легионеров в российских гандбольных соревнованиях.

- Я - за то, чтобы в этом смысле чемпионат открывать, - заявил Шишкарев. - Но мы в любом случае будем идти в фарватере решений, которые стоят за межправительственными соглашениями и регулируются Министерством спорта. Чем более открытым будет наш чемпионат для легионеров, тем он будет интереснее. Европейские легионеры вряд ли сюда бросятся, потому что наши финансовые возможности скромны. А с точки зрения привлечения кадров из стран ЕАЭС это было бы неплохо.

Ранее белорусские игроки перестали быть легионерами в хоккее. Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил сегодня, что футболисты из Белоруссии перестанут учитываться под лимитом для иностранных игроков в высшем дивизионе российского футбола. (Евгений Белоусов)