Павел Колобков: "Прошлый год был успешным в российском гандболе, особенно для женской сборной"

27 мая состоялась рабочая встреча президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева и министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова​. Функционеры подвели итоги уходящего сезона и обсудили развитие гандбола в регионах.

​– Прошлый год был успешным в российском гандболе, особенно для женской сборной, – цитирует Колобкова пресс-служба федерации. – Команда заняла второе место на чемпионате Европы, уступив в финале француженкам несколько мячей. У нашей женской сборной хороший потенциал и на ближайшие Олимпийские игры в Токио, и на следующий олимпийский цикл.

​Федерация гандбола России много делает для развития своего вида спорта. Но центров гандбола не хватает, нужно поднимать инфраструктуру. Мы обсудили перечень регионов, где можно точечно помогать развитию гандбола. Также минспорт России поможет Федерации в подготовке заявки на проведение чемпионата Европы по гандболу среди женских команд.

– Развитие гандбола в регионах, развитие инфраструктуры – наша общая головная боль, – отметил Шишкарев. – Федерация будет призывать к сотрудничеству губернаторов, призывать спонсоров к строительству в рамках государственно-частного партнёрства спортивной инфраструктуры.