Назван расширенный состав женской сборной России на олимпийский отбор
Стал известен расширенный состав женской сборной России по гандболу на квалификационный турнир Олимпийских игр 2020 года, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.
Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»), Кира Трусова («Астраханочка).
Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе — «Ростов-Дон»), Наталья Решетникова («Лада»).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»).
Разыгрывающие: Екатерина Ильина (ЦСКА), Ирина Никитина, Ярослава Фролова (обе — «Ростов-Дон»), Карина Сабирова («Астраханочка»).
Линейные: Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Елизавета Матлашова («Кубань»).
Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе — «Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА).
Правые крайние: Диана Голуб («Кубань»), Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе — «Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Отборочный турнир пройдет в круговом формате в Венгрии. Соперниками российской команды будут сборные Сербии, Венгрии и Казахстана. Две лучшие команды получат путевки на Олимпиаду.
Дополнительная информация:
https://rushandball.ru/publications/25627/rasshirennyj-sostav-sbornoj-rossii-na-olimpijskuyu-kvalifikaciyu