Капитан сборной России выбыла на полгода

Капитан сборной России и ЦСКА, разыгрывающий Дарья Дмитриева сегодня перенесла операцию в Швейцарии, информирует сайт Федерации гандбола России.

Накануне в товарищеской игре с «Эсбьергом» она получила травму и досрочно покинула площадку. Как показало обследование, у нее диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия.

Клуб немедленно отправил Дарью в клинику в Женеву, где ей провели ахиллопластику по новейшей технологии. По мнению врачей, восстановление игрока займет полгода.