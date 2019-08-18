Капитан сборной России выбыла на полгода
18 августа 2019, 21:54
Капитан сборной России и ЦСКА, разыгрывающий Дарья Дмитриева сегодня перенесла операцию в Швейцарии, информирует сайт Федерации гандбола России.
Накануне в товарищеской игре с «Эсбьергом» она получила травму и досрочно покинула площадку. Как показало обследование, у нее диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия.
Клуб немедленно отправил Дарью в клинику в Женеву, где ей провели ахиллопластику по новейшей технологии. По мнению врачей, восстановление игрока займет полгода.
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https://rushandball.ru/publications/25210/darya-dmitrieva-vybyla-na-polgoda