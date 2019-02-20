Как чувствует себя Евгений Трефилов после операции? Отвечает Сергей Шишкарев

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в беседе с журналистами рассказал о состоянии главного тренера женской сборной России Евгения Трефилова. Накануне наставнику сделали операцию на сердце.

- Сегодня мы говорили с заведующим отделением, - заявил Шишкарев. - Евгений Васильевич пока в состоянии реабилитации. Возможности с ним общаться нет. Сложная операция прошла в штатном режиме. Если позитивная динамика продолжится, завтра-послезавтра его могут перевести в палату общего режима.

- Скоро женская сборная сыграет товарищеские матчи со шведками. Есть понимание, кто будет руководить командой?

- Пока нет. Реабилитация Трефилова должна быть полноценной. Ничего не должно подталкивать его к тому, чтобы быстрее вернуться в строй к контрольным или товарищеским матчам. В первых числах марта я встречусь с главврачом и заведующим отделения клиники в Краснодаре, где проходит лечение Евгений Васильевич. Я хочу своими ушами слышать их мнение о его дальнейшей карьере и его психо-эмоциональной нагрузке. Мы всех хотим, чтобы тренер быстрее вернулся в строй, но он пережил серьезную операцию, и заболевание тоже серьезное. (Евгений Белоусов)