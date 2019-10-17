Христофорос Нунгович: «Победа над «Металопластикой» очень важна для «Спартака»

Гандбольный «Спартак» одержал первую победу в «SEHA-Газпром лиге». Команда Олега Кулешова обыграла сербскую «Металопластику» — 36:32. Голкипер красно-белых Христофорос Нунгович прокомментировал итоги встречи.

— Эта победа очень важна для нас с психологической точки зрения, — сказал Нунгович. — В первую очередь потому, что она была первой в этой лиге. Матч получился для нас очень непростым: в первом тайме «Металопластика» здорово разыгрывала мяч, а мы совершили ряд ошибок в обороне. Но в перерыве тренерский штаб перестроил тактику игры в защите, и вторая половина встречи сложилась для нас гораздо лучше.

Могу сказать, что провел не лучшую игру. Я это понимал по ходу матча и был недоволен своими действиями. Только под конец мне удалось совершить несколько сэйвов, которые помогли команде создать комфортную разницу в счёте.

Но сейчас матч против «Металопластики» уже в прошлом, и мы начинаем готовиться к воскресной встрече с «Виктором». Все мысли исключительно об этом сопернике! Ставрополь отлично начал сезон, идет в лидерах. Нам предстоит внимательно разобрать игру этой команды.

В октябре «Спартаку» предстоит провести еще три матча: в рамках Суперлиги Париматч красно-белые встретятся дома со ставропольским «Виктором» и астраханским «Динамо», а также на выезде с петербургским «Университетом Лесгафта-Нева». (Василий Пономарев)