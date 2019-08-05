Евгений Трефилов: "Наступило время завершать работу в сборной России. Нужно восстанавливать здоровье"

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о причинах своего ухода. Он займет должность вице-президента Федерации гандбола России.

- Сборной России отдано много лет и сил. Наверное, наступило время завершать работу в национальной команде, - цитирует трефилова официальный сайт ФГР. - Так сложилось. Понимаю, что нужно восстанавливать здоровье. Но из гандбола я не ухожу. Буду работать дальше, передавать свой опыт и делать все для блага женского гандбола. Я желаю успехов сборной, уже в сентябре у команды начинается отбор на чемпионат Европы – 2020, а зимой предстоит чемпионат мира в Японии. Задачи, как и всегда, высокие. Приоритет на ближайшее время – не только успешное выступление на чемпионате мира, но и попадание на Олимпийские игры в Токио.

Евгений Трефилов возглавлял женскую сборную России с 1999-го по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Привел национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сборная России под его руководством стала четырехкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза завоевывала серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали чемпионатов Европы. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине российские гандболистки стали обладателями серебряных наград.