Двадцать гандболисток будут готовиться в составе сборной России к чемпионату мира

Тренерский штаб женской сборной России во главе с Амбросом Мартином назвал состав гандболисток, которые будут готовиться к чемпионату мира в Японии, сообщает официальный сайт ФГР.

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»);

Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе — «Ростов-Дон»);

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);

Разыгрывающие: Ярослава Фролова («Кубань»), Ольга Щербак («Лада»);

Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА);

Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе — «Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»);

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Накануне чемпионата мира женская сборная России проведет краткосрочный сбор в Новогорске с 18 по 20 ноября. По его итогам тренерский штаб национальной команды отберет восемнадцать гандболисток, которые сначала примут участие в товарищеском турнире Seoul Cup, а затем поедут на чемпионат мира.

В Сеуле сборная России проведет три контрольных матча — против национальных команд Венгрии, Сербии и Южной Кореи.

Чемпионат мира пройдет в японском Кумамото с 30 ноября по 15 декабря. На предварительном этапе мирового первенства российские гандболистки сыграют со сборными Аргентины, ДР Конго, Китая, Швеции и Японии.