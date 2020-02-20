Дмитрий Ильченко: «В «Спартаке» же сейчас много новичков, нам нужно сыграться»

«Спартак» проиграл «Виктору» в матче очередного тура гандбольной Суперлиги — 30:25 (15:9). О ходе игры и причинах неудачи на выезде рассказал новичок красно-белых Дмитрий Ильченко.

— С самого начала игра не заладилась, причем у обеих команд. Низкая результативность в первые 10 минут матча отразилась на табло: мы и «Виктор» поразили ворота друг друга по четыре раза. К сожалению, ставропольцы вышли из этого «пике» первыми, нашли свою игру и оторвались в счете, — поделился Дмитрий. — Мы же продолжали совершать ошибки, причем как в нападении, так и в защите. После перерыва команда перестроила игру: попытались дать больше места для наших полусредних, чтобы они могли бросать издали.

Эта тактика сработала, мы смогли вплотную приблизиться к соперникам по счету, но не хватило времени. В концовке матча пришлось рисковать, оставлять ворота пустыми. К сожалению, это не помогло, а лишь увеличило разрыв в счете. «Виктор» заслужил эти два очка! В «Спартаке» же сейчас много новичков, нам нужно сыграться, чтобы показать максимальный результат в плей-офф, где времени на «раскачку» уже не будет.

Следующий матч красно-белые проведут в Москве, где 26 февраля встретятся с еще одним из лидеров турнирной таблицы текущего сезона — петербургской «Невой».