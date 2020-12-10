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Россия обыграла Черногорию на чемпионате Европы

10 декабря 2020, 21:44
Сборная России обыграла Черногорию. Фото AFP
Сборная России обыграла Черногорию. Фото AFP
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Женская сборная России в матче группового турнира чемпионата Европы обыграла Черногорию со счетом 24:23.

После трех матчей россиянки с 6 очками занимает первое место в группе 1, черногорки не набрали очки и расположились на последней строчке.

Ранее тренер сборной России Амброс Мартин раскритиковал изменение в календаре турнира из-за промежутка в три дня между матчами. В тоже время хозяйки турнира получили очень комфортное расписание и будут играть через день (11-го, 13-го, 15-го).

Гандбол

Чемпионат Европы. Женщины

Второй групповой турнир. Группа I

Черногория — Россия — 23:24 (13:13)

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