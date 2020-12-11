Россиянки сыграли вничью с Францией на чемпионате Европы, хотя вели «+5»
11 декабря 2020, 21:52
Женская сборная России сыграла вничью с Францией в матче группового турнира чемпионата Европы — 28:28. По ходу встречи россиянки вели «+5».
Для России и Франции это первая потеря очков на турнире, первые четыре матча обе команды выиграли.
Второй групповой раунд Россия завершит 15 декабря игрой с Данией.
Чемпионат Европы
Женщины
Второй групповой турнир. Группа I
Франция — Россия — 28:28 (16:19)
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