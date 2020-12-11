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Россиянки сыграли вничью с Францией на чемпионате Европы, хотя вели «+5»

11 декабря 2020, 21:52
Главный тренер сборной России Амброс Мартин. Фото AFP
Главный тренер сборной России Амброс Мартин. Фото AFP

Женская сборная России сыграла вничью с Францией в матче группового турнира чемпионата Европы — 28:28. По ходу встречи россиянки вели «+5».

Для России и Франции это первая потеря очков на турнире, первые четыре матча обе команды выиграли.

Второй групповой раунд Россия завершит 15 декабря игрой с Данией.

Чемпионат Европы

Женщины

Второй групповой турнир. Группа I

Франция — Россия — 28:28 (16:19)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/handball/L/women/europe/2020/

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