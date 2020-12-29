«Киль» и «Барселона» сыграют в финале Лиги чемпионов

«Барселона» переиграла «ПСЖ», «Киль» в допольнительное время выиграл у «Веспрема» в «Финале четырех» Лиги чемпионов. Во вторник, 29 декабря, венгерская команда сыграет с парижской за 3-е место, а немецкий и испанский коллективы поборются за кубок.

Лига чемпионов

Мужчины

1/2 финала

«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция) — 37:32 (18:14)

«Киль» (Германия) — «Веспрем» (Венгрия) — 36:35 д.в. (18:13, 11:16, 7:6)