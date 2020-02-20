В Свердловской области 11-летнюю футболистку не допустили к соревнованиям юношей

11-летнюю футболистку Арину из Екатеринбурга не допустили до участия в финале первенства России по мини-футболу, сообщает портал Е1. Турнир пройдет с 1 по 8 марта в Нижнем Новгороде.

Арина выступает за команду мальчиков 2008-2009 года рождения ДЮСШ «Факел», является ее капитаном и лучшим бомбардиром. На зональном этапе турнира она забила 21 гол.

Организаторы первенства изначально отказались принимать заявку Арины. В регламенте соревнований нет прямого запрета на участие девочек в мальчишеских турнирах, однако тренеру команды Сергею Боровкову сообщили: поскольку турнир обозначен как соревнования для юношей, это означает запрет на участие девочек.

«Она прошла отбор с мальчиками, забивала самые важные голы на предварительном этапе турнира. Арина — капитан команды, это лучшая футболистка своего возраста в стране», — отметил Боровков. По его словам, он написал письмо с просьбой помочь Арине руководству Федерации футбола Свердловской области и Ассоциации мини-футбола России.

Портал Е1 также сообщает: для Арины это последний турнир, который она может выиграть со своей командой. Талантливая футболистка с сентября будет тренироваться и играть в московской спортшколе «Чертаново».

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