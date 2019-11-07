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РФС подал заявку на проведение в Нижнем Новгороде юношеского Евро-2021

7 ноября 2019, 19:27
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Российский футбольный союз подал заявку в УЕФА на проведение в Нижнем Новгороде чемпионата Европы по мини-футболу среди юношей (до 19 лет) 2021 года, сообщает ТАСС.

Первый чемпионат Европы в этой возрастной категории прошел в Риге с 8 по 14 сентября 2019 года. Чемпионом стала сборная Испании, россияне завершили борьбу на стадии группового этапа.

В последний раз крупный международный турнир по мини-футболу в России проходил в 2001 году, когда Москва принимала мужской чемпионат Европы.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport

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