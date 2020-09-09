«Норильский никель» выиграл Кубок России

«Норильский никель» уступил «Газпрому-Югре» в ответном матче финала Кубка России — 1:2. Однако в первой игре норильский клуб победил с минимальным счетом (1:0) и завоевал трофей благодаря голу на выезде.

«Норильский никель» впервые в истории завоевал трофей. Ранее клуб трижды проигрывал в финале. «Газпром-Югра» побеждал в Кубке страны три раза за предыдущие четыре года.

Кубок России

Финал

Ответный матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Норильский никель» (Норильск) — 2:1 (1:0)

Первый матч — 0:1