Николай Заварухин: «Провалили второй период»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:3).

— Хорошая игра была. Боевая. Неплохо играли в обороне, имели шансы забить, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Провалили второй период, где-то на контратаках пропустили два гола. Очень много провалов у нас было во втором периоде. Он и решил исход матча. По третьему периоду — ребята старались выровнять ситуацию: где-то не получилось, где-то здорово сыграл вратарь соперника.