Бывший игрок и тренер сборной Франции Лоран Блан заявил, что в его стране мини-футболу будет сложно стать профессиональным видом спорта. По его мнению, это просто способ провести время.

— Я много раз участвовал в различных гала-матчах по футзалу, в том числе и с бывшими партнерами по сборной Франции, — цитирует France Futsal Блана. — Футзал относится к категории досуга. Это всего лишь один из дополнительных видов футбола, как и пляжный.

Многие молодые люди выбирают футзал, но это объясняется лишь удобством родителей, которые предпочитают, чтобы их дети играли в закрытом помещении, а не на улице, особенно зимой. После определенного возраста подавляющее большинство игроков уходят в футбол. Яркий тому пример Виссам Бен Йеддер, перешедший недавно в «Монако».