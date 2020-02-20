Ассоциация мини-футбола России допустит 11-летнюю девочку до участия в финале первенства России

Ассоциация мини-футбола России допустит 11-летнюю Арину А до участия в финале первенства России по мини-футболу. Турнир пройдет с 1 по 8 марта в Нижнем Новгороде. Это решение принято после обращения из РФС, сообщает Telegram-канал Baza.

Арина выступает за команду мальчиков 2008-2009 года рождения ДЮСШ «Факел», является ее капитаном и лучшим бомбардиром. На зональном этапе турнира она забила 21 гол.

Организаторы первенства изначально отказались принимать заявку Арины. В регламенте соревнований нет прямого запрета на участие девочек в мальчишеских турнирах, однако тренеру команды Сергею Боровкову сообщили: поскольку турнир обозначен как соревнования для юношей, это означает запрет на участие девочек.

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