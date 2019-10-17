Суд увеличил сумму компенсации Комиссаровой до двух миллионов рублей

Невский районный суд Санкт-Петербурга пересмотрел сумму компенсации по иску фристайлистки Марии Комиссаровой (после замужества — Чаадаевой), получившей перелом позвоночника, к клинике, где она проходила реабилитацию, до двух миллионов рублей.

В феврале 2019 года суд решил взыскать с ООО «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» в пользу Комиссаровой компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей и штраф в размере 20 тысяч рублей, в остальной части иска отказать. После этого спортсменка подала апелляцию на решение суда.

— Сегодня состоялась апелляция. Пересмотрели сумму полностью. Два миллиона моральный вред и один миллион штраф (в части взыскания убытков отказано), — приводит РИА «Новости» слова представителя спортсменки Нины Данилиной.

Комиссарова продолжит требовать возместить убытки от клиники, где лечилась

15 февраля 2014 года Комиссарова на Олимпиаде в Сочи получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу, после чего перенесла две операции. Спортсменка приняла решение продолжить восстановление в клинике доктора Блюма в Испании, где лечилась по 2016 год. Комиссарова подала в суд на клинику, потому что занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций бедер и ног.

Спортсменка просила взыскать 51 миллион рублей убытков и компенсацию морального ущерба в размере 5 миллионов рублей с московской организации «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий». Комиссарова проходила лечение в клинике ответчика в испанском городе Марбелья.