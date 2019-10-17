Комиссарова продолжит требовать возместить убытки от клиники, где лечилась

Российская фристайлистка Мария Комиссарова (после замужества — Чаадаева) заявил, что продолжит добиваться в суде взыскания убытков с клиники, где она проходила реабилитацию после перелома позвоночника со смещением.

В четверг Невский районный суд Петербурга пересмотрел сумму компенсации за моральный вред по иску Комиссаровой к клинике, где она проходила лечение, до двух миллионов рублей, а штраф — до одного миллиона рублей. При этом суд отказал во взыскании убытков в размере 51 миллиона рублей.

— Для меня важно, что моральный вред увеличили на существенную сумму, потому что своим делом я в первую очередь хотела показать пример всем людям, которые оказались в подобной ситуации, что за свои права надо бороться, — приводит РИА «Новости» слова Комиссаровой. — Однако не могу согласиться с тем, что нам отказали во взыскании убытков, в этом направлении собираемся продолжать борьбу. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет заявлен гражданский иск.

В феврале 2019 года суд решил взыскать с ООО «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» в пользу Комиссаровой компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей и штраф в размере 20 тысяч рублей, в остальной части иска отказать. На это решение спортсменка подала апелляцию.

15 февраля 2014 года Комиссарова на Олимпиаде в Сочи получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу, после чего перенесла две операции. Спортсменка решила продолжить восстановление в клинике доктора Блюма в Испании, где лечилась по 2016 год. Комиссарова подала в суд на клинику, потому что занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций бедер и ног.

Спортсменка просила взыскать 51 миллион рублей убытков и компенсацию морального ущерба в размере 5 миллионов рублей с московской организации «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий». Комиссарова проходила лечение в клинике ответчика в испанском городе Марбелья.