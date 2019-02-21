Уильямс - об опоздании "Уильямс" на тесты: "Нужно сделать так, чтобы впредь подобное не повторилось"

Заместитель руководителя команды "Уильямс" Клэр Уильямс пообещала, что ситуация с опозданием конюшни на предсезонные тесты больше не повторится.

- Нет, деньги здесь вообще ни при чем. Мы просто не успели подготовить машину в срок, - приводит слова Уильямс Sky Sports F1. - Я не стану вдаваться в подробности того, почему так произошло. Нам ещё самим нужно это проанализировать и сделать так, чтобы впредь подобное не повторилось.

Оправданий быть не может. Все остальные команды вовремя завершили разработку машины, и мы тоже успешно справлялись с этой задачей на протяжении более чем 40 лет. Стыдно, что в этот раз мы так опоздали. Я могу лишь извиниться перед нашими болельщиками и нашими гонщиками. Мы все очень расстроены.

Что касается Гран-при Австралии, то могу заверить вас, что у нас будет не только две машины, но и запасное шасси, а также все необходимые запчасти.

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