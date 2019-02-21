Шарль Леклер: "У каждого во время тестов своя игра"

Пилот "Феррари" Шарль Леклер считает, что не стоит обращать внимание на результаты первых предсезонных тестов. Итальянская команда показывает лучшую скорость в первые дни испытаний в Барселоне.

– Производительность не очень важна на данном этапе, – цитирует F1i Леклера. – Наши противники все понимают. Как и мы. Каждый немного скрывает свою игру. Это нормально. Только гонка ответит на все. Меня не волнует, что говорят вокруг. Я сосредоточен на себе и на своей работе. Если буду работать, результат придет. Я не хочу никакого давления. Мне это не нужно.