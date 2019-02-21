Серхио Перес: "Если Мексика потеряет Гран-при, это будет конец"

Мексиканский пилот "Рэйсинг Поинт" Серхио Перес обеспокоен судьбой своего домашнего этапа "Формулы-1".

- Я очень надеюсь, что мы сохраним гонку, - приводит слова Переса Reuters. - Мы очень долго шли к возвращению Гран-при Мексики, и если теперь снова его потеряем то думаю, что это будет конец. Для нашей страны это очень важное спортивное событие, и будет очень жаль, если так произойдет.

Многие страны заинтересованы в проведении гонки "Формулы-1", поэтому вернуться обратно в календарь будет очень тяжело, на это потребуются годы.

Я хочу, чтобы мою страну видели во всем мире и знали, насколько прекрасна Мексика. Гран-при "Формулы-1" как раз дает такую возможность.

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