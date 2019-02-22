Роберт Кубица: "Надеюсь, что опоздание на тесты не скажется на "Уильямсе"

Пилот "Уильямса" Роберт Кубица надеется, что опоздание команды с подготовкой машины не скажется на результатах. "Уильямс" пропустил первые два дня предсезонных тестов в Барселоне.

– Надеюсь, что мы не будем за это наказаны в первых гонках, – цитирует F1Today Кубицу. – Каждый должен сосредоточиться на своей работе. Я получил наконец-то машину. Сразу приступил к сбору данных, и не было возможности показать хороший результат. Это был смешанный день. Ситуация не идеальная, но все в итоге проделали хорошую работу.