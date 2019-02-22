Льюис Хэмилтон: "Феррари" очень и очень сильна"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что с "Феррари" будет сложно бороться в предстоящем сезоне. На предсезонных тестах в Барселоне итальянская команда показывала хорошие результаты.

– "Феррари" очень и очень быстра, – цитирует F1i Хэмилтона. – Они очень легко проходят длинные отрезки. Машина собрана очень качественно, так что нам будет еще тяжелее. Но это было ожидаемо – "Феррари" прогрессирует уже два года. Мы же пытаемся понять нашу машину. Сейчас все усердно работают. Пока я не волнуюсь. Предпочитаю сосредоточиться на своей работе потому что мы не знаем, какие настройки у соперников.