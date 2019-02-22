Хельмут Марко: "У "Феррари" лучшая машина. Но "Ред Булл" впереди "Мерседеса"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко прокомментировал первую серию предсезонных тестов в Барселоне. Он считает, что "Феррари" сейчас доминирует.

– Из того, что мы увидели на этой неделе, можно сказать, что у "Феррари" пока лучшая машина, – цитирует F1i Марко. – Но мы впереди "Мерседеса". До "Гран-при Австралии" еще есть время. Поэтому мы сохраняем оптимизм. В этом году мы должны побеждать не только на специфических трассах, которые нам подходят. Мы хорошо поработали на этой неделе, двигатель надежен. У нас не было такой хорошей недели тестов с 2014 года.