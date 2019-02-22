Даниил Квят: "Не было цели проехать самый быстрый круг"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят считает, что не стоит обольщаться по поводу скорости машины. В третий день предсезонных тестов в Барселоне россиянин показал лучшее время.

– У нас не было цели показывать максимальную производительность, – цитирует F1Today Квята. – Мы лишь хотели сфокусироваться на реализации планов, проехать как можно больше кругов. Быстрый круг не был приоритетом.

Чувствую себя комфортно, хорошо чувствую машину – это приятно. Но нельзя отрываться от реальности – необходимо и дальше работать, не сбавляя темпа.