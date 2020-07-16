Второе золото Уругвая и рекорд «Мараканы». 70 лет с громкого поражения Бразилии в финале ЧМ

Ровно 70 лет назад, 16 июля 1950 года, состоялся финальный поединок чемпионата мира между сборной Уругвая и Бразилии. «Небесно-голубые» одержали победу со счетом 2:1.

Чемпионат мира-1950 проходил в Бразилии. Финал состоялся на стадионе «Маракана», из-за чего получил название «Мараканасо». Это второй и пока последний решающий матч чемпионата мира по футболу, участниками которого были две южноамериканские команды (первый был в 1930 году, тогда Уругвай победил Аргентину со счётом 4:2).

По ходу встречи команды обменялись голами: в начале второго тайма бразилец Албино Фриаса открыл счет, через 20 минут уругвайцы провели ответный гол усилиями Хуана Скьяффино. А за 11 минут до конца встречи Альсидес Гиджа забил мяч, ставший победным для сборной Уругвая.

На встрече присутствовало около 200 тысяч людей. Этот матч вошел в Книгу рекордов Гиннесса как собравший максимальную аудиторию.