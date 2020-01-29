Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения легендарного советского арбитра Тофика Бахрамова. На протяжении своей карьеры он обслуживал матчи чемпионата СССР и международных турниров, включая полуфинал ЧМ-1970 Бразилия — Уругвай и игру за Межконтинентальный кубок между «Индепендьенте» и «Аяксом».

Однако самым известным матчем Бахрамова стал финал чемпионата мира-1966 Англия — ФРГ (4:2), на котором арбитр работал в качестве ассистента швейцарца Готтфрида Динста. В дополнительное время на 101-й минуте мяч после удара Джеффа Херста попал в перекладину, отскочил в землю и вылетел в поле. Динст не видел, пересек ли мяч линию, и побежал консультироваться с Бахрамовым. Тот уверенно показал на центр. Решающий мяч англичан был засчитан, а на 120-й минуте Херст установил окончательный счет встречи, став первым и пока единственным автором хет-трика в финалах чемпионатов мира.

Споры о справедливости решения Бахрамова остаются актуальны до сих пор. В январе 2016 года канал Sky Sports воссоздал момент на компьютере и пришел к выводу, что гол все-таки был.

Тофик Бахрамов скончался в 1993 году в возрасте 68 лет. После его смерти главный стадион Азербайджана стал носить имя легендарного арбитра.