Минюст США опубликовал данные о подкупе чиновников ФИФА при выборе организаторов ЧМ-2018 и 2022

Министерство юстиции США после нескольких лет расследований выступило с обвинением в адрес организаторов ЧМ-2018 и 2022 в России и Катаре. Соответствующий акт Минюст подал в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка. В нем говорится, что организаторы подкупили работавших тогда членов исполкома ФИФА, чтобы получить право проведения чемпионата мира.

По утверждению Минюста США, бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидад и Тобаго получил 5 миллионов долларов через подставные компании за голос в пользу России. Отмечается, что деньги отправлялись на его счет на протяжении 6 месяцев от 10 разных офшорных компаний. Всего было сделано более 20 переводов.

Также в обвинительном акте Минюста США сообщается, что гватемалец Рафаэль Сальгуэро получил 1 миллион долларов за голос в пользу России. В 2016 году он признал себя виновным в отмывании денег и мошенничестве.

По данным Минюста США, за голос в пользу Катара взятки получили экс-президент бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра и бывший президент КОНМЕБОЛ Николас Леос, который умер в прошлом году.

Никто из чиновников не был доступен для комментариев. В ФИФА и РФС не ответили на электронное письмо, сообщает The New York Times.

Чемпионат мира в России состоялся в 2018 году. Турнир в Катаре запланирован на конец 2022 года.