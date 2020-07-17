Сегодня, 17 июля, исполнилось ровно 26 лет финальному матчу чемпионата мира-1994. В решающей игре встретились сборные Бразилии и Италии. Основное и дополнительное время завершились нулевой ничьей.

В серии пенальти бразильцы оказались сильнее — 4:2. Первые удары обе команды не смогли реализовать: не забили Марсио Сантос и Франко Барези. Затем обе сборные совершили по две точных попытки: у бразильцев забили Ромарио и Бранко, у итальянцев — Деметрио Альбертини и Альбериго Эвани.

Итальянец Даниеле Массаро бил четвертым и не смог реализовать свой 11-метровый удар. Капитан бразильцев Дунга в ответ на это поразил ворота Джанлуки Пальюки.

Пятым у Италии подошел бить пенальти лидер атак команды и обладатель «Золотого мяча"-1993 Роберто Баджо. Однако он пробил выше ворот, и Бразилия завоевала титул впервые за 24 сезона и стала первым в истории четырехкратным чемпионом мира.