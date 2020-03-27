54 года назад собака нашла украденный Кубок мира

54 года назад англичанин Дэвид Корбетт и его пес по кличке Пиклз обнаружили Кубок мира по футболу, украденный с выставки в лондонском Вестминстер-Холле 20 марта 1966 года. Кубок мира пропал за три месяца до финала чемпионата мира-1966. Выиграла турнир сборная Англии.

20 марта 1966 года в Вестминстере украли Кубок мира, выставленный на всеобщее обозрение в Центральном зале методистов. Полиция начала поиски, но они не принесли результата.

27 марта Кубок был найден. Он лежал завернутый в газету в кустах в Верхнем Норвуде, в Южном Лондоне. Кубок нашел четырехлетний пес по кличке Пиклз во время прогулки со своим владельцем Дэвидом Корбеттом.

Когда сборная Англии выиграла трофей, Пиклз был приглашен на праздничный банкет. Корбетт получил премию 5000 фунтов стерлингов в качестве награды. Пиклз был награжден серебряной медалью Национальной кинологической лиги.

Пес погиб в 1967 году, когда погнался за кошкой, вырвав цепь из рук шестилетнего сына хозяина во время прогулки. Позже он был найден висящим на цепи на дереве в саду возле дома.