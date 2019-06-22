33 года назад Марадона забил два своих известнейших гола. Один из них - рукой

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона в Инстаграме напомнил о годовщине легендарного матча чемпионата мира против Англии. 33 года назад состоялась игра 1/4 финала ЧМ-1986, Аргентина выиграла у англичан со счетом 2:1. Оба мяча забил Марадона.

В эпизоде с первым голом на 51-й минуте Марадона подыграл себе рукой, но арбитр Али Бин Нассер не увидел нарушения правил. А три минуты спустя аргентинец забил один из самых красивых голов в истории футбола, пройдя мячом через полполя.

В результате Аргентина дошла до финала чемпионата мира и завоевала золото турнира второй раз в истории.

"Иногда я думаю об этом, и все кажется сном", - написал Марадона в Инстаграме, выложив видеообзор игры.