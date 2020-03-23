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Президент ФИФА раздумывает о новых реформах в футболе

23 марта 2020, 17:20
Джанни Инфантино. Фото AFP
Джанни Инфантино. Фото AFP
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Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение, что в будущем нужно будет сократить количество матчей, чтобы избежать финансового кризиса.

— Возможно, мы сможем реформировать футбол, сделав шаг назад. Нужно оценить глобальную проблему. Давайте все вместе спасем игру от возможного кризиса, — цитирует Инфантино AP со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Президент ФИФА предположил, что можно «снизить количество турниров, но придумать более интересные форматы».

До паузы практически во всех футбольных соревнованиях по всему миру из-за пандемии коронавируса Инфантино наоборот предлагал, к примеру, увеличить число участников чемпионата мира к 2026 году с 32 до 48 команд.

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