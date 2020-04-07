Вячеслав Колосков: «Обвинение США в покупке Россией права проведения ЧМ-2018? Зачем на это реагировать? Мы провели лучший чемпионат в истории»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал обвинения Министерства юстиции США в том, что Россия купила голоса у ряда членов ФИФА, чтобы получить право провести чемпионат мира-2018.

Министерство юстиции США после нескольких лет расследований выступило с обвинением в адрес организаторов ЧМ-2018 и 2022 в России и Катаре. Соответствующий акт Минюст подал в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка. В нем говорится, что организаторы подкупили работавших тогда членов исполкома ФИФА, чтобы получить право проведения чемпионата мира.

По утверждению Минюста США, бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидад и Тобаго получил 5 миллионов долларов через подставные компании за голос в пользу России. Отмечается, что деньги отправлялись на его счет на протяжении 6 месяцев от 10 разных офшорных компаний. Всего было сделано более 20 переводов.

Также в обвинительном акте Минюста США сообщается, что гватемалец Рафаэль Сальгуэро получил 1 миллион долларов за голос в пользу России. В 2016 году он признал себя виновным в отмывании денег и мошенничестве.

— Как относиться к этой информации? Нейтрально. Просто не обращать внимания. Опубликовали и опубликовали. А мы то тут причем? Провели они какое-то расследование... Ну и что? Зачем нам это обязательно комментировать, оправдываться? ЧМ закончился уже почти два года назад. Факт в том, что мы провели его просто великолепно! Совет ФИФА признал его самым лучшим чемпионатом в истории.

Зачем нам отвечать? Они могут еще что-то там откопать. Например, про финал Лиги чемпионов в Москве...

Так что не надо никак отвечать. Сегодня написали — завтра забыли. Пишут, что Уорнер получил 5 миллионов? Ну так вы ему наберите и спросите — это правда или нет? Я то тут причем? Не реагируйте и все. Провели такой шикарный чемпионат и теперь будем еще оправдываться? Зачем? (Виталий Айрапетов)