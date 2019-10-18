«Волгоград Арена» будет передана в собственность региона до конца года

Стадион «Волгоград Арена» перейдет в собственность Волгоградской области до конца этого года. Об этом сообщил глава областного комитета по развитию туризма Аркадий Грушко.

45-тысячный стадион «Волгоград Арена» был построен в рамках подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. После проведения мирового первенства стадион стал базовым для волгоградской команды «Ротор», которая выступает в первенстве Олимп — ФНЛ..

— Создана дирекция эксплуатации стадиона «Волгоград Арена», это подведомственное нашему комитету учреждение, — цитирует ТАСС Грушко. — Есть процедура, она определена нормативными актами. Сейчас все в стадии подготовки постановления правительства РФ, идет оформление передачи, до конца года она завершится.

В настоящее время управлением ареной занимается ФГУП «Спорт-Ин». На вопрос, устранены ли на стадионе все последствия, когда во время сильных ливней протекали подтрибунные помещения нижнего яруса арены, глава комитета ответил: «Сейчас проблем нет».