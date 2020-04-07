Шведский биатлонист Самуэльссон поддержал обвинения в адрес организаторов ЧМ-2018
7 апреля 2020, 15:30
Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон отреагировал на обвинения оргкомитета ЧМ-2018 в подкупе функционеров ФИФА со стороны США.
Самуэльссон репостнул новость об этом, написав: «Неужели кто-то удивлен?»
Det kan v?l inte vara n?gon som ?r f?rv?nad? https://t.co/Xd25rze97Y— Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) April 7, 2020
В заключении прокуратуры США говорится, что экс-глава КОНКАКАФ Джек Уорнер получил взятку в размере 5 млн долларов от десяти различных подставных компаний за голос в пользу России, а бывшему президенту Федерации футбола Гватемалы Рафаэлю Сальгуэро обещали миллион долларов.
Кремль ответил на обвинения прокуратуры США в подкупе права провести ЧМ-2018
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