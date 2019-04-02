Почему Березуцкие не поехали на ЧМ-2018? Объясняет Алексей

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий рассказал, почему он и его брат Василий не приняли участие в домашнем чемпионате мира-2018.

– Почему не согласились сыграть на чемпионате мира? Этот вопрос лучше задавать Васе, – сказал Березуцкий в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди". – Со мной ситуация понятная: я получил достаточно серьезную травму для своего возраста. Предполагая, что я закончу карьеру летом, я не форсировал восстановление.

Потом получил травму Виктор Васин, и мне пришлось играть, потому что не было других футболистов. Думаю, это был худший футбол в моем исполнении за всю историю карьеры. Поэтому уговаривать меня ехать в сборную было бессмысленно. Я играл практически на одной ноге.

Возможно, Васе был бы смысл сыграть на чемпионате. Но он уже много раз говорил, что сил и возможности у него не было. Последние три года после каждой игры ты чувствуешь себя как 108-летняя бабушка. Два дня жить не можешь, не то чтобы тренироваться.

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