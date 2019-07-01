Год назад Россия обыграла Испанию на ЧМ-2018. Как это было

Сегодня, 1 июля, исполнился ровно год с момента, когда сборная России одержала победу над Испанией (1:1, по пенальти – 4:3) в 1/8 финала домашнего чемпионата мира-2018. Голкипер Игорь Акинфеев отбил в серии пенальти два удара, что позволило команде Станислава Черчесова выйти в четвертьфинал турнира.

На 12-й минуте встречи Испания вышла вперед. Защитник сборной России Сергей Игнашевич в борье с Серхио Рамосом отправил мяч в собственные ворота.

Сборная России сравняла счет на 41-й минуте матча. Форвард Артем Дзюба реализовал пенальти за игру рукой защитником испанцев Жераром Пике.

Основное и дополнительное время победителя не выявило, а в серии пенальти сильнее оказались россияне.