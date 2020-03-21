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ФИФА выпустила фильм о чемпионате мира-2018, прошедшем в России

06:46
Россия — Хорватия — 2:2, пенальти — 3:4. Российские футболисты во время пробития послематчевых пенальти. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Россия — Хорватия — 2:2, пенальти — 3:4. Российские футболисты во время пробития послематчевых пенальти. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Международная федерация футбола на официальном YouTube-канале опубликовала фильм о чемпионате мира-2018. Турнир прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем стала сборная Франции.

Сборная России заняла второе место в группе, обыграв Саудовскую Аравию и Египет, а также уступив Уругваю. В 1/8 финала российская команда по пенальти переиграла Испанию, а в 1/4 финала потерпела поражение от Хорватии.

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