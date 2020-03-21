ФИФА выпустила фильм о чемпионате мира-2018, прошедшем в России

Международная федерация футбола на официальном YouTube-канале опубликовала фильм о чемпионате мира-2018. Турнир прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем стала сборная Франции.

Сборная России заняла второе место в группе, обыграв Саудовскую Аравию и Египет, а также уступив Уругваю. В 1/8 финала российская команда по пенальти переиграла Испанию, а в 1/4 финала потерпела поражение от Хорватии.