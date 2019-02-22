Чиновник ФИФА назвал чемпионат мира в России лучшим в истории

Региональный директор ФИФА по европейским ассоциациям Бьорн Вассало выступил с приветственной речью на внеочередной конференции РФС в Москве.

– После лучшего чемпионата мира рад снова быть в Москве, – сказал Вассало. – Прежде всего мне хотелось бы передать наилучшие пожелания от президента ФИФА Джанни Инфантино. И вновь облагодарить вас за оказанное гостеприимство и за вклад в развитие мирового футбола. Недавно состоялся замечательный момент, и Инфантино был вручен Орден Дружы Народов от Владимира Путина. Это почетно для него и отмечает то сотрудничество, которое сложилось между Россией и ФИФА. ФИФА и РФС удалось построить крепкие, прочные отношения. Этот период, очень важный для всего мира, чемпионат мира по футболу, стал замечательным наследием, который превратил каждый уголок вашей страны.

Чемпионат мира по футболу проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

В пятнциу на внеочередной конференции РФС пройдут выборы президента организации. Единственный кандидат – председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков. (Александр Рогулев)

Выборы президента РФС. Почему на этот раз они уникальны. Live!