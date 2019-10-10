Александер Чеферин: «Россия готова к организации соревнований на высочайшем уровне»

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин на форуме «Россия — спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде, заявил, что Россия готова к организации соревнований на самом высоком уровне, информирует «РИА Новости».

— Уверен, что Россия завоевала сердца футбольных фанатов со всего мира во время чемпионата мира 2018 года, — приводит слова Чеферина «РИА Новости». — После чемпионата мира Россия стала еще более открытой страной, страной, которая готова к организации соревнований на высочайшем уровне. И изменилось восприятие России в мире после этого турнира. Не хочу обидеть коллег из других федераций, но только футбол способен на такое.

Форум «Россия — спортивная держава» пройдет до 11 октября.