Сборная России узнала соперников по отбору ЧМ-2022: Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта

В Цюрихе состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России, которая была в третьей корзине, попала в группу Н c Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Жеребьевка отбора ЧМ-2022. Live!

Представительство Европы на ЧМ-2022 — 13 сборных. Напрямую в финальный турнир выйдут 10 победителей отборочных групп, еще три путевки достанутся трем лучшим командам по итогам плей-офф (10 команд, занявших вторые места в группах + два победителя групп Лиги наций-2020/21, которые не выйдут на ЧМ-2022 как победители отборочных групп и не попадут в плей-офф как команды, занявшие вторые места).

ЧМ должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Календарь отборочного турнира

1-й тур. 24-25 марта

2-й тур. 27-28 марта

3-й тур. 30-31 марта

4-й тур. 1-2 сентября

5-й тур. 4-5 сентября

6-й тур. 7-8 сентября

7-й тур. 8-9 октября

8-й тур. 11-12 октября

9-й тур. 11-13 ноября

10-й тур. 14-16 ноября