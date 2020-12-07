Состоялась жеребьевка европейского отбора ЧМ-2022

Состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Европе. Сборная России попала в группу H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Действующие чемпионы мира французы сыграют с Украиной, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Полностью итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия.

Группа G: Голландия, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Македония, Армения, Лихтенштейн.

Победители групп попадут на ЧМ-2022 напрямую, команды, занявшие вторые места, пройдут в следующий раунд отбора.

Финальная стадия ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 8 декабря.