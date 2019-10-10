Япония разгромила Монголию в отборочном турнире ЧМ-2022

В матче отборочного турнира ЧМ-2022 в Азии сборная Японии обыграла команду Монголии (6:0).

В составе победителей отличились Такуми Минамино, Майя Йосида, Юто Нагатомо, Кенсуке Нагаи, Хироки Сакаи и Даичи Камада.

Япония выиграла два стартовых матча и лидирует в группе F. У команды Монголии три очка и третье место.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Азия

2-й раунд. Группа F

Япония — Монголия — 6:0 (4:0)

Голы: Минамино, 22, Йосида, 29, Нагатомо, 34, Нагаи, 40, Сакаи, 57, Камада, 82