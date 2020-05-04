В Сети появилась информация о военном перевороте в Катаре. Этой стране доверен ЧМ-2022

В Катаре предпринята попытка вооруженного переворота.

Как сообщают в своих новостях ближневосточные СМИ, первоначальная информация о теракте не подтвердилась, в Катаре бои ведутся между военными.

Heavy gunfire and helicopters take place in Al-Wakra, #Doha, #Qatar



There are sources that say it is a coup.



Hamad Jassim bin Jabr tried the coup in solidarity with Askar Al-Samali after Tamim Bin Hamad's order to investigate administrative corruption in his companies. pic.twitter.com/KN9xO7eaE1 — ISCResearch (@ISCResearch) May 4, 2020

Местные эксперты считают, что попытку переворота могли предпринять ряд высокопоставленных чиновников, обвиненных в коррупции властями США. Коррупционные преступления связаны с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2022 году, который было решено провести в Катаре.

Тем временем, в саудовской прессе заявлено, что власти Катара якобы распорядились о «сокрытии информации о попытке госпереворота в стране». Заявлено, что официальная Доха отдала распоряжение об уголовном преследовании подданных страны, которые разместят в сети материалы о взрывах и перестрелках.