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В Сети появилась информация о военном перевороте в Катаре. Этой стране доверен ЧМ-2022

4 мая 2020, 11:53
Вид на деловой район Дохи, столицы Катара. Фото AFP
Вид на деловой район Дохи, столицы Катара. Фото AFP

В Катаре предпринята попытка вооруженного переворота.

Как сообщают в своих новостях ближневосточные СМИ, первоначальная информация о теракте не подтвердилась, в Катаре бои ведутся между военными.

Местные эксперты считают, что попытку переворота могли предпринять ряд высокопоставленных чиновников, обвиненных в коррупции властями США. Коррупционные преступления связаны с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2022 году, который было решено провести в Катаре.

Тем временем, в саудовской прессе заявлено, что власти Катара якобы распорядились о «сокрытии информации о попытке госпереворота в стране». Заявлено, что официальная Доха отдала распоряжение об уголовном преследовании подданных страны, которые разместят в сети материалы о взрывах и перестрелках.

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