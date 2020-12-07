В Хорватии ждут борьбу за первое место с Россией в отборе ЧМ-2022

Итоги жеребьевки отборочной группы ЧМ-2022 «СЭ» прокомментировал бывший игрок сборной Хорватии, «Локомотива» и «Динамо» Томислав Дуймович.

Сборная России попала в группу Н с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

— Будет очень интересный отборочный турнир, — сказал «СЭ» Дуймович. — В нашей сборной идет смена поколений — после ЧМ-2018 ушли Субашич, Чорлука, Манджукич. Сейчас немного другая команда. Последние результаты не очень хорошие, но и соперники были сильные — Франция, Португалия... Главной звездой стал Влашич, который забивает важные мячи. Да и вообще за РПЛ в Хорватии следят довольно внимательно — здесь и Ловрен, который постоянно играет в центре обороны Хорватии, и Уремович, который может составить ему пару. А если после Евро закончит и Бадель, то ему на смену наверняка придет Моро из «Динамо» — капитан молодежной сборной. Думаю, между Хорватией и Россией будет интересная борьба за первое место. Хотя и Словению со Словакией не стоит сбрасывать со счетов — они поднимаются в последнее время в рейтинге.

(Константин Алексеев)