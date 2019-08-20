Стала известна дата презентации официальной эмблемы ЧМ-2022

Официальная эмблема чемпионата мира 2022 года будет представлена 3 сентября, информирует твиттер FIFA World Cup. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Предварительный вариант логотипа уже известен, но еще не утвержден.

На ЧМ-2022 в Катаре выступят 32 сборные. Турнир пройдет в 7 городах. Это первое мировое первенство, которое пройдет на на Ближнем Востоке.