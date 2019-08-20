Стала известна дата презентации официальной эмблемы ЧМ-2022
20 августа 2019, 13:40
Официальная эмблема чемпионата мира 2022 года будет представлена 3 сентября, информирует твиттер FIFA World Cup. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.
Предварительный вариант логотипа уже известен, но еще не утвержден.
На ЧМ-2022 в Катаре выступят 32 сборные. Турнир пройдет в 7 городах. Это первое мировое первенство, которое пройдет на на Ближнем Востоке.
Is this not the logo? @FIFAWorldCup #WorldCup @roadto2022 #seeyouin2022 #Qatar2022 pic.twitter.com/QSOJ45JBY2— Thomas Dolfi (@DolfiThomas) August 19, 2019
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